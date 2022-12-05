Варщик варенья и организатор свиданий: в Томске открылись необычные вакансии

В городе открылись новые вакансии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске регулярно появляются необычные резюме и вакансии. Сейчас в регионе открылся набор на позицию «организатора романтических свиданий». Кандидат может претендовать на заработную плату в 40 тысяч рублей. Информацию об этом сообщает HeadHunter.

В условиях вакансии стоят требования, что специалист должен полностью подготовить место для встречи влюбленных, закупить продукты и расположить весь необходимый инвентарь. Если человек, заинтересованный предложением, может и умеет фотографировать, то для него это будет дополнительным преимуществом.

Кроме того, из необычных вакансий в городе открыта вакансия варщика варенья, его заработная плата составляет от 30 до 35 тысяч рублей. Еще одна вакансия - «мастер на лесосеках» подразумевает заработную плату в 95 тысяч рублей.

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