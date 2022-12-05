Томская область в 1,5 раза увеличила экспорт агропромышленной продукции по сравнению с 2021 годом. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Общая стоимость продукции агропромышленного комплекса, поставленной на экспорт из Томской области в период с января по ноябрь 2022 года, составила 71,36 млн долларов США, сообщил департамент по социально-экономическому развитию села региона.

В 2021 году аналогичный показатель составлял 46,22 млн долларов США, то есть по сравнению с предыдущим годом экспорт вырос в 1,5 раза.

Главная статья экспорта Томской области — масложировая продукция, ее поставлено на 33,68 млн долларов США. Экспорт мясной продукции составил 15,08 млн долларов.

Основной торговый партнер Томской области с большим отрывом — Китай, куда было поставлено продукции АПК на 38,11 млн долларов США. 10,8 миллионов долларов стоит экспорт во Вьетнам, 10,5 миллионов — в Монголию и 10,1 миллиона — в Казахстан.

Читайте также: Губернатор Томской области Мазур потребовал у подчиненных помогать креативным томичам

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.