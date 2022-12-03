Губернатор Томской области Мазур потребовал у подчиненных помогать креативным томичам

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с молодыми томскими инноваторами-участниками регионального образовательного проекта TomskHub. В ходе встречи глава региона обсудил потребности для высокотехнологичного бизнеса в городе.

"Обсудили с ребятами, чем еще может помочь власть в развитии высокотехнологичного бизнеса. Ответ «не мешать» меня не устраивает. Я требую от подчинённых помогать активным и креативным", - заявил Владимир Мазур.

Губернатор Томской области отметил, что выпускниками проекта являются уже действующих российских сервисов. В пример глава региона привел Али Оздиева, основателя сервиса поиска городских парковочных мест SpotParking. Также проект прославился благодаря Всеволоду Рачису, автору маркетплейса о животных в приютах Muzzlebook.

Владимир Мазур призвал властей города помогать активным и креативным жителям Томска.

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