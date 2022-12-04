Преступника в федеральном розыске задержали в собственной квартире в Северске

Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области / Алексей Булатов

Полицейские в Северске арестовали находившегося в федеральном розыске преступника в его собственной квартире, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

48-летний мужчина был осужден за совершение преступления по ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Мужчину задержали в ходе розыскных мероприятий, когда полицейские пришли в его квартиру на Коммунистическом проспекте.

В настоящее время задержанный доставлен в спецприемник УМВД для содержания лиц, арестованных в административном порядке.

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