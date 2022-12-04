В пригороде Томска в ночь на воскресенье сгорела дача

В пригороде Томска в ночь на 4 декабря сгорела дача. Видео инцидента в воскресенье опубликовал паблик «Регион-70 Томск».

«В деревне Малое Протопопово сегодня утром сгорел дом», — написали в паблике, прикрепив видео пожара. Малое Протопопово — деревня к юго-востоку от Томска, административно относится к Томскому району.

В пресс-службе МЧС «КП-Томск» уточнили, что на улице Заречной горел кирпичный дом, используемый в качестве дачи, вместе с пристроенной верандой.

«В результате пожара сгорела и обрушилась крыша дома и веранды на площади 38 квадратных метров. На пожаре работали 3 единицы техники и 12 человек», — сообщили в МЧС. Предварительной причиной пожара называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Отметим, что в пожаре никто не пострадал.

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