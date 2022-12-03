Жители Томска выразили свое восхищение от поражения Португалии на чемпионате с Южной Кореей

Фото: Опарин Михаил/Килькин Артём

В ходе Чемпионата мира в 2022 году происходят настоящие открытия и неожиданности. Так, предполагаемый фаворит - сборная Португалии проиграла на встрече с Южной Кореей. Заключительный матч группового турнира закрылся с результатом 1:2. Журналист "МК в Томске" собрал отзывы жителей Томска по факту падения с ЧМ главного фаворита.

"Мне нравится, что в очередной раз фаворит получил по носу за свою самоуверенность. Получил от команды, на которую футбольные эксперты не ставили, на этот раз – Португалия уступила Южной Корее. Корейцы заслужили эту победу, я очень доволен результатом, с нетерпением жду игр плей-офф и надеюсь еще на пару сюрпризов", - описал свои ощущения от матча мужчина.

Женская половина фанатов футбола также рассказала о своих впечатлениях от прошедшей встречи.

"Мы смотрим матчи вместе с подружками, нам нравится наблюдать за Роналду. Пусть он какой угодно вне поля, все-равно он - суперталантливый. Пусть Португалия играет дальше", - заявила Тамара.

Жители Томска также выразили благодарность не только за матч Португалии и Южной Кореи, но и за красивые игровые моменты во время матча.

"В последних групповых матчах хочется поблагодарить сборные Сербии и Швейцарии за отличную игру: 5 голов на двоих, да еще и драку чуть не устроили - красиво", - заявил Андрей.

Отметим, что встречи в 1/8 финала пройдут с субботы, 3 декабря, по вторник, 6 декабря. Сам Чемпионат мира в Катаре подойдет к концу 18 декабря.

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