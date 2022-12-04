В Томской области 4 декабря зарегистрировали 38 новых случаев COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области за минувшие сутки, 4 декабря, выявлено 38 новых случаев заболевания коронавирусом, 36 человек выздоровели, сообщает оперативный штаб региона.

Госпитализировали за тот же период двоих человек, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в Томске выявлено 157 447 случаев, 155 756 человек выздоровели. Число летальных исходов — 939.

В целом в России 4 декабря выявлено 6 598 случаев, 4589 человек выздоровели, 55 скончались.

Читайте также: В Томской области от гриппа привиты 420 тысяч жителей на фоне роста заболеваемости ОРВИ

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.