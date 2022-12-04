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НовостиЗдоровье4 декабря 2022 8:17

В Томской области 4 декабря зарегистрировали 38 новых случаев COVID-19

Выздоровели 36 человек
Кирилл Гостев
В Томской области 4 декабря зарегистрировали 38 новых случаев COVID-19.

В Томской области 4 декабря зарегистрировали 38 новых случаев COVID-19.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области за минувшие сутки, 4 декабря, выявлено 38 новых случаев заболевания коронавирусом, 36 человек выздоровели, сообщает оперативный штаб региона.

Госпитализировали за тот же период двоих человек, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в Томске выявлено 157 447 случаев, 155 756 человек выздоровели. Число летальных исходов — 939.

В целом в России 4 декабря выявлено 6 598 случаев, 4589 человек выздоровели, 55 скончались.

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