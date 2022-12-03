Мазур: в Томске объекты РАН Академгородка будут приняты на баланс региона и города

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел совет по развитию микрорайона Академгородок в Томске. В ходе заседания было выдвинуто ряд заявлений, одно из которых - хозяйство Академгородка будет принято на баланс Томской области и города.

"Исправляем ситуацию и принимаем «академовское» хозяйство на баланс региона и города. Будем системно приводить в порядок этот район Томска. Улучшать жизнь людей и условия работы научных сотрудников", - сказал губернатор.

Губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что микрорайон Академгородок долгое время находился без "хозяина", финансирования было недостаточно на поддержание дорог, коммунального хозяйства и поликлиники.

Также Владимир Мазур отметил, что жизни людей важнее денег. Ремонт дороги в "академе" начнется уже в 2023 году.

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