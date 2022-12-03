Томская лыжница Баранова на Кубке России заняла второе место в спринте классическом стилем

Фото: Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области/ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

В Хакасии на вершине Тёи 19 ноября 2022 года стартовал Кубок России по лыжным гонкам. В воскресенье, 4 декабря, завершится уже II этап. Лыжница из Томска Алёна Баранова в субботу, 3 декабря, заняла второе место в спринте классическим стилем. Информация об этом появилась на сайте Федерации лыжных гонок России.

«Спортсмены состязались в спринте классическим стилем. Среди женщин победу одержала Фалеева Анастасия, второе место заняла Баранова Алена, третье место заняла Вероника Степанова. Среди мужчин победу одержал Савелий Коростелёв, второе место занял Ардашев Сергей, третье место занял Большунов Александр», - говорится на сайте.

Ранее Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области сообщил, что томская спортсменка Баранова заняла третье место в спринте свободным стилем на I этапе Кубка России по лыжным гонкам. Первое и второе места забрали олимпийские чемпионки - Вероника Степанова и Наталья Непряева.

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