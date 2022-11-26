«Много неинтересных матчей»: болельщики в Томске рассказали о впечатлениях от ЧМ по футболу в Катаре

Болельщики в Томске назвали скучными некоторые матчи ЧМ по футболу в Катаре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже неделю в Катаре идет Чемпионат мира по футболу. Хотя сборная России на полях Катара не представлена, томские болельщики и болельщицы активно следят за матчами первенства дома и в спортбарах, а кто-то даже отправился в Катар, чтобы увидеть праздник футбола собственными глазами.

Первые дни чемпионата уже преподнесли несколько сюрпризов: Аргентина и Германия уступили средним по составу Саудовской Аравии и Японии и сильно осложнили себе задачу на выход в плей-офф.

Отметим еще одну особенность чемпионата — длинные матчи: по новым рекомендациям арбитры добавляют к каждому тайму по 8-10 минут, из-за чего длительность игр приблизилась к двум часам.

Издание «КП-Томск» спросило у томичей, что больше всего им запомнилось в первую неделю чемпионата.

«Неожиданно безвольно проиграли Аргентина и Германия. Много неинтересных матчей, где счет 0-0 и мяч катают туда-сюда. Хотя бы проходит в удобное время, за день можно 2-3 матча посмотреть», — поделился Ярослав.

«Самый большой сюрприз для меня — это страна-хозяйка и то, как гостеприимно в Катаре приняли иностранных болельщиков. Многие ожидали каких-то ужасных проявлений ультраконсерватизма, особенно с учетом того, как Катар получил право на чемпионат мира. Однако пока что самый большой скандал — это запрет на продажу пива, да и то только на самих стадионах», — считает Аркадий.

«Из команд, которые не принято относить к элите футбола, хорошее впечатление оставили сборные Южной Кореи и Ганы, даже несмотря на поражение от Португалии. Португальцы, наоборот, оставили несколько двойственное впечатление», — сказал Виталий, добавив, что игра Криштиану Роналду в матче Португалия - Гана (3-2) его совсем не впечатлила.

Финал Чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря.