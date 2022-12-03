Томичи могут сделать своими руками елочные игрушки для воспитанников детских домов

Фото: Наталья Качановская/Ленц Мария

В Томске от ТРОО «Центра сохранения исторического наследия г. Томска» пройдут мастер-классы, в ходе которых жители города смогут изготовить самостоятельно елочные игрушки. Готовые изделия будут направлены на подарки для воспитанников детских домов Томска. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэрии города.

«Томск является музеем под открытым небом, состоящим в центре города из деревянной застройки, наверное, поэтому у томичей очень теплое отношение к дереву. Наши прорабы – профессиональные реставраторы – вышли с инициативой провести такую акцию», - рассказала председатель Центра сохранения исторического наследия Светлана Савина.

Отмечается, что поделки будут выполняться из дерева породы кедр. Готовые подарочные игрушки активисты лично передадут детям, пообщаются с ними и проведут ознакомительный рассказ о том, почему важно сохранять исторические застройки. В летнее время пройдет акция специально для детей из детдомов под руководством Центра.

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