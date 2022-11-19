У дома на улице Никитина в Томске отреставрировали еще десять наличников. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На западном и южном фасадах дома по улице Никитина, 15 в Томске установили еще 10 восстановленных деревянных наличников. Работу с наличниками проводят активисты Центра сохранения исторического наследия города Томска («Том Сойер Фест»), сообщает пресс-служба мэрии.

В 2021 году на здании уже отреставрировали семь наличников.

К работе над наличниками в этом году привлекли волонтеров. Руководил работами профессиональный реставратор Алексей Попов, экс-сотрудник «Томскреставрации». Как уточнила председатель Центра Светлана Савина, в восстановлении наличников на Никитина приняли участие более 300 волонтеров.

«Надеемся, что эта красота прослужит минимум полсотни лет. Томичи своими руками сделали то, что увидят наши дети и внуки», — сказала Савина.

При реставрации наличников проводится большой комплекс работ: старое дерево пропитывают укрепляющими составами, заделывают сколы и трещины, восстанавливают утраченные детали. Работы по восстановлению наличников дома на ул. Никитина финансируются из городского бюджета, по результатам муниципального конкурса движение Центра сохранения исторического наследия получило субсидию в 300 тысяч рублей.

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