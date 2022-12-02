«Кто намеревался — отменяйте»: Мазур запретил чиновникам в Томске новогодние корпоративы

Фото: Василий Вахрин / пресс-служба администрации Томской области

На аппаратном совещании в пятницу губернатор Томской области Владимир Мазур жестко высказался в отношении новогодних корпоративов для коллективов муниципальных и региональных властей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Также губернатор попросил муниципалитеты уделить особое внимание подготовке к новогодним праздникам.

«Детей нельзя оставить без праздников и подарков, а вот для чиновников коллективных новогодних корпоративов быть не должно точно. Кто намеревался провести корпоратив – отменяйте», — заявил Мазур.

Напомним, что в 2022 году в Томской области приняли решение сократить расходы на празднование Нового года и освободившиеся средства направить на нужды мобилизованных.

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