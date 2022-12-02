В Томске детский сад №40 продолжает работу в штатном режиме

Фото: Булатов Алексей

Пресс-служба администрации Томска сообщает, что детский сад №40 в городе продолжает работу в обычном режиме. Ранее было известно, что в нескольких комнатах было замечено понижение температурного режима.

«Вчера около 15.00 ресурсники завершили работы на теплосетях, ведущих к детскому саду № 40. Температура в помещениях повысилась. Сейчас дети находятся в своих группах, кроме одной, где до этого температура снизилась до +17С. Ее воспитанники до начала следующей недели распределены в соседние группы», - говорится в сообщении.

В начале недели в садике №40 было зафиксировано понижение температуры. После установления этого факта, на место выехали представители департамента городского хозяйства и тепловой инспекции.

В здании провели корректировку в тепловом узле, но в комнатах не стало теплее. Позже было зафиксировано повреждение, которое было устранено 1 декабря, в четверг.

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