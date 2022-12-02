В Томске со 2 декабря прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

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В Томске региональные гидрометеоцентр прогнозирует неблагоприятные погодные условия в атмосфере городе. Их следует ожидать со 2 декабря, пятницы, до 5 декабря, понедельника.

«По прогнозу Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15.00 пятницы, 2 декабря, до 15.00 понедельника, 5 декабря, на территории Томска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере», - говорится в сообщении.

Согласно данным, городским предприятиям следует обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.

Режим неблагоприятных метеоусловий возникает в период ослабления ветра, штиль, туманов и прочего, что провоцирует накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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