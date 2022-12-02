В Томске 2 декабря ожидают потепление до -19 градусов Фото: Кирилл Колемасов

В Томске в пятницу, 2 декабря, синоптики обещают дневную температуру в районе отметки -17...-19 °C, осадков в целом не ожидается, сообщает гидрометеоцентр региона.

В Томской области прогнозируется -15...-20 °C, местами до -25 °C. Также преимущественно без осадков.

Ветер на всей территории области переменный, 2-7 м/с. На дорогах местами образуется гололедица.

«Режим черного неба» в Томске перестанет действовать в 15.00, в случае его продления гидрометцентр сообщит отдельно.

Читайте также: В Томске в начале декабря вернутся 30-градусные морозы

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.