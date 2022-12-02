Жителям Парабели Томской области грозит 10 лет тюрьмы за хранение 440 грамм наркотика

Фото: Томская полиция

Пресс-служба томской полиции сообщает о задержании двух жителей Томской области, которые подозреваются в приобретении и хранении наркотического средства. У мужчин изъяли более 440 грамм марихуаны.

«Реализуя оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Парабельское» в течение двух недель задержали двоих жителей с. Парабель 1985 и 1976 годов рождения по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств», - говорится в сообщении.

У жителей села Парабель Томской области обнаружили и изъяли растительное наркотическое средство марихуана. Вес незаконного вещества составил более 440 грамм.

Уточняется, что томичи собирали дикорастущую коноплю в Парабельском районе, а затем хранили у себя на территории.

В отношении мужчин 1976 года рождения и 1985 года рождения завели уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов<...>».

Мужчинам грозит наказание до 10 лет тюрьмы за незаконные действия.

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