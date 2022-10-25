Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 5:03

В Томском районе поймали пытавшегося забрать наркотики из закладки мужчину

Сверток содержал 20 грамм синтетического вещества
Кирилл Колемасов
Синтетический наркотик находился в тайнике.

Синтетический наркотик находился в тайнике.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции в Томском районе задержали мужчину, который пытался забрать наркотики из тайника, сообщает управление МВД по Томской области. 35-летний ранее судимый подозреваемый был задержан в районе лесополосы села Копылово.

"В ходе проверочных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли из тайника сверток с содержимым внутри наркотическим средством мефедрон, постоянной массой более 20 грамм", - говорится в сообщении.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "...Незаконное приобретение психотропных веществ".

Читайте также: Житель Стрежевого обвиняется в покушении на убийство