В Томском районе поймали пытавшегося забрать наркотики из закладки мужчину

Синтетический наркотик находился в тайнике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции в Томском районе задержали мужчину, который пытался забрать наркотики из тайника, сообщает управление МВД по Томской области. 35-летний ранее судимый подозреваемый был задержан в районе лесополосы села Копылово.

"В ходе проверочных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли из тайника сверток с содержимым внутри наркотическим средством мефедрон, постоянной массой более 20 грамм", - говорится в сообщении.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "...Незаконное приобретение психотропных веществ".

Читайте также: Житель Стрежевого обвиняется в покушении на убийство