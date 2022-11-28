«Скучаю по снегу и елкам»: томич рассказал о том, что ему не нравится в Турции

Сейчас Александр живет в Антальи и каждый день скучает по дому. Фото: Комсомольская правда

31-летний Александр родился и всю жизнь прожил в Томске. Однако в конце августа мужчине пришлось переехать в Турцию из-за бизнеса. Сейчас Александр живет в Антальи и каждый день скучает по дому. Бывший томич рассказал журналисту «КП-Томск» о том, что ему не нравится в другой стране.

В 2022 году в Турцию Александр приехал впервые, до этого уроженец сибирского города не бывал в солнечной Антальи. Мужчина занимается предпринимательской деятельностью и был вынужден на время переехать из России по работе. С августа по октябрь томич работал и наслаждался теплой погодой, морем и субтропиками. Однако вскоре он ощутил тоску по родному городу.

«Первые два месяца я просто счастлив был от климата. Ходишь в шортах и в футболке, никакой слякоти и грязи. Наверное, именно это меня подкупило задержаться тут», — рассказал Александр.

Фото: Комсомольская правда

Томич несколько раз в неделю созванивается по видеосвязи с родными и друзьями, которые остались у него в Томске. По его словам, он впервые ощутил тоску по дому, когда его друзья стали обсуждать новогодние праздники.

«Общались с друзьями вечером по видеоконференции, и кто-то из них начал обсуждать, где в этом году отметят Новый год. Так как у меня не получится приехать на праздники в Томск из-за плотного графика, я немного расстроился», — сказал томич.

Помимо того, что Александр не сможет приехать в Томск на Новый год, он также тоскует по самому новогоднему настроению. По словам томича, пока на родине ставят елки и вешают гирлянды, в Антальи не спешат украшать город к главному празднику года.

«Тут вечное лето. Это, конечно, здорово, но надоедает. Не хватает новогоднего настроения, приходится скучать по елкам и даже снегу!», - жалуется Александр.

Томич добавил, что тоскует по домашней еде. В Турции встречаются рестораны с русскими блюдами, но Александр все равно чувствует разницу в приготовлении.

Фото: Комсомольская правда

«Недавно попробовал в местном кафе оливье. Мало того, что вместо сметаны был сладкий йогурт, еще и колбаса была с каким-то странным привкусом», - рассказал томич.

В разговоре с журналистом, мужчина также отметил, что истосковался по свиному шашлыку и сыру. Александр уточнил, что из-за того, что Турция - это мусульманская страна, привычной еды для томича тут немного.

Хотя в Антальи томич окунулся в вечное лето, мужчине не хватает привычной домашней атмосферы. Александр подытожил разговор тем, что после окончания рабочих дел планирует вернуться обратно в Томск.