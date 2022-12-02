Томичу грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейского при исполнении

Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Булатов Алексей/Килькин Артем

Пресс-служба СУ СК по Томской области сообщает о завершении расследования уголовного дела мужчины, который напал на сотрудника полиции при исполнении и применил в отношении него физическую силу.

Пресс-служба уточняет, что инцидент произошел 9 октября 2022 года. Сотрудник ППСП ОМВД России по Октябрьскому району Томска прибыл на адрес, откуда поступил сигнал о противоправных действиях. На месте обращения находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый нанес сотруднику полиции несколько ударов ногой по голове и телу и поцарапал ему руками лицо. В отношении нападавшего завели уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ «Применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Мужчине грозит наказание в виде штрафа, либо в виде лишения свободы.

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