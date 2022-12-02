Губернатор Томской области Мазур дал поручения по раскопкам в Томске

Губернатор Томской области в первый день зимы, 1 декабря, посетил раскопки в разных частях города. Информацию о проведенном выезде глава региона разместил в своем телеграм-канале в пятницу, 2 декабря.

«Томичи обращаются ко мне с жалобами на коммунальные раскопки.<...> Ещё месяц назад 70 раскопок оставались незакрытыми. Сегодня - 11. Объехал некоторые. Проверил ход работ и безопасность для людей», - написал Мазур.

Владимир Мазур посетил раскопки в Томске, на которые жаловались жители города. Так в ходе поездки были проверены ямы на Иркутском, Советской, Беринга, Шевченко, Калужской, Фрунзе, Розы Люксембург и других улицах.

Как сообщил губернатор, томские улицы и дороги за 2022 год перерыли 2,5 тысяч раз. Месяц назад была информация об открытых 70 объектах, на данный момент числится 11 не зарытых раскопок.

Губернатор Томской области лично проверил безопасность для граждан и ход работы. Его поручением администрации стали держать на контроле каждую раскопку, а владельцу ям - закапывать ее сразу же после ремонта.

Читайте также: «Копают уже 30 лет»: жительница Томска пожаловалась на долгосрочную раскопку и управляющую компанию дома.

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.