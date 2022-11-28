В Томской области горело семь бань за два дня

В Томской области горело 7 бань за два дня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба МЧС сообщает о возгораниях, которые произошли в прошедшие выходные, 26 и 27 ноября. Согласно данным, в регионе горело семь брусовых бань.

Вечером в субботу, 26 ноября, произошло три возгорания бань. В селе Зоркальцево, в Асино и Корнилово.

Три возгорания произошло в ночное время 26 ноября в селе Александровское, в деревне Старая Ювала и в селе Парбиг. Причины возгорания устанавливаются.

Последний пожар произошел в Томске.

«В 8 м от жилого дома брусовая баня размером 4х3 м. Электрифицирована, отопление печное. В результате пожара: внутри бани частично обгорело потолочное перекрытие около печной трубы. Общая площадь пожара 0,5 кв.м. Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей», - говорится в сообщении.

Примечательно, что шесть возгораний произошло 26 ноября, в субботу и одно в воскресенье, 27 ноября.

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