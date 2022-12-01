В Томске в начале декабря вернутся 30-градусные морозы

По Томской области в первой половине декады преобладающая температура воздуха ночью составит -25...-30°C. Фото: Густаво Зырянов

Хоть зима и началась только сегодня, но жители Томской области уже ощутили 30-градусные морозы. С приходом декабря в регионе и в городе значительно не потеплеет, наоборот, вернуться морозы. Начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина сообщила журналисту "КП-Томск", что среднедекадная температура воздуха ожидается -17...-24°C.

Синоптик рассказала, что по Томской области в первой половине декады преобладающая температура воздуха ночью составит -25...-30°C, местами -20°C. Днем в регионе ожидается -14...-19°C, местами до -24°C.

"Во второй половине декады ночью -13...-18°C, местами -25°C, днем -10...-15°C, местами -20°C. Небольшой снег предполагается в отдельные дни декады", - сказала начальник отдела метеорологии.

По ночам в Томске в начале декабря прогнозируется -23...-25°C, а днем до -18...-20°C. Во второй половине декады ожидается ночью -16...-18°C, дневная -10...-12°C.