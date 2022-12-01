Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 11:37

Школа на улице Демьяна Бедного в Томске готова на 90%

На объекте ежедневно работает от 120 до 180 человек
Кирилл Колемасов
Сейчас там ведутся отделочные работы, монтируют внутренние инженерные сети и в процессе фасадные работы.

Сейчас там ведутся отделочные работы, монтируют внутренние инженерные сети и в процессе фасадные работы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание школы на 1100 мест на ул. Демьяна Бедного в Томске готово на 90%, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на департамент капитального строительства мэрии.Сейчас там ведутся отделочные работы, монтируют внутренние инженерные сети и в процессе фасадные работы.

Подрядчик – ООО «СМУ ТДСК» сообщил, что на объекте ежедневно работают от 120 до 180 человек. Как только закончатся строительно-монтажные работы и установка оборудования, начнется ввод здания в эксплуатацию.

Читайте также: В 2022 году в Томске на улице Демьяна Бедного построят школу на 1 100 мест

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.