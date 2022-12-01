Школа на улице Демьяна Бедного в Томске готова на 90%

Сейчас там ведутся отделочные работы, монтируют внутренние инженерные сети и в процессе фасадные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание школы на 1100 мест на ул. Демьяна Бедного в Томске готово на 90%, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на департамент капитального строительства мэрии.Сейчас там ведутся отделочные работы, монтируют внутренние инженерные сети и в процессе фасадные работы.

Подрядчик – ООО «СМУ ТДСК» сообщил, что на объекте ежедневно работают от 120 до 180 человек. Как только закончатся строительно-монтажные работы и установка оборудования, начнется ввод здания в эксплуатацию.

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