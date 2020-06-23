В 2022 году в Томске на улице Демьяна Бедного построят школу на 1 100 мест

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:07:45+03:00

За последние три года в Томске открыты четыре новые школы, построенные по типовому проекту. Фото: из открытых источников

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В Томске по национальному проекту «Образование» определены земельные участки для строительства 11 школ в разных микрорайонах. Так, в 2021 году планируется начать возведение учебного заведения на 1 100 мест на улице Демьяна Бедного, 4. Сдача объекта намечена на 2022 год.

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, сейчас выполняются необходимые мероприятия по расселению и сносу аварийных домов, расположенных на этой территории. Кроме того, по поручению мэра Ивана Кляйна проектировщики внесут корректировки в типовой проект средней школы. Для этого городской блок архитектуры и градостроительства собрал замечания и предложения от директоров учреждений образования, которые эксплуатируют новые здания, построенные по нацпроекту за последние три года.

Накануне состоялось выездное совещание, участники которого (строители, проектировщики и чиновники) посетили томские школы «Перспектива» и «Эврика-Развитие». Специалисты обсудили предложения педагогов и администрации учебных заведений по корректировке типового проекта.

Так, предлагается возле хоккейных коробок предусмотреть отапливаемые помещения для переодевания школьников и хранения спортинвентаря, а на подъездах к школам обустроить контрольно-пропускные пункты. Кроме того, педагоги предложили улучшить акустику учебных классов и их комплектование, в частности, разделить несколько больших по площади кабинетов для занятий в подгруппах.

Городские власти заверили, что все предложения будут проанализированы и учтены при подготовке технического задания на проектирование новых школ.

ИСТОЧНИК KP.RU