СК возбудил очередное уголовное дело о даче взятки за экзамен по вождению в Томске

В отношении посредника в даче взятки материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Фото: Алена Голева/Золото Олег.

Следственный комитет по Томской области возбудил очередное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства. Деньги предлагали за сдачу экзамена.

Обвиняемая в 2021 году сдала теоретический и практический экзамены в автошколе, а затем сдала теорию в ГИБДД, но впоследствии безуспешно несколько раз пыталась сдать практический экзамен.

«По предложению автоинструктора выступить посредником в передаче взятки сотруднику ГИБДД для успешной сдачи практического экзамена, она перевела ему на банковскую карту 30 тысяч рублей. Однако он обманул женщину, присвоив указанную сумму», - говорится в сообщении.

Обвиняемая все же сдала экзамен с пятой попытки в марте 2022 года.

Расследование уголовного дела по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере) завершено.

В отношении посредника в даче взятки материалы уголовного дела по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) выделены в отдельное производство.

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