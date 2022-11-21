Жительница Томска обвиняется во взятке для инструктора по вождению

Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство, расследование по нему продолжается. Фото: Алексей МАТВЕЕВ

В Томской области 48-летняя местная жительница обвиняется в дачи взятки для инструктора по вождению. Томика "заплатила" 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

"СУ СКР по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летней местной жительницы в покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ )", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что в течение нескольких месяцев томичка не могла успешно пройти экзамен в школе по вождению. Позже, по совету своей знакомой, женщина решила обратилась к мужчине, дававшему уроки вождения, который пообещал за денежное вознаграждение помочь женщине в решении ее проблемы. В целях дачи взятки сотруднику ГИБДД обвиняемая перевела мужчине 25 тысяч рублей. Однако мужчина помогать ей и передавать взятку в виде денег сотрудникам ГИБДД не собирался, а обратил их в свою пользу.

Следователи завершили уголовное дело и направили материалы в томский суд. Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство, расследование по нему продолжается.

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