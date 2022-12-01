Жители Томска назвали самые необычные песни для празднования Нового года

В шорт-лист вошли только актуальные и новые композиции . Фото: Наталья Качановская/Кирилл Колемасов

Жители Томска составили целый список песен и композиций, которые они слушают, создавая себе новогоднее настроение. Журналист «АиФ-Томск» составила позиции, которые горожанам пришлись больше всего по душе.

Для одной из томичек в душу запало творчество Фрэнка Синатру. Под Новый год девушка слушает песню «Let it snow».

Были также нестареющие варианты, так, Юрий ответил, что ему больше всего нравится Нина Бродская и ее музыка «Звенит январская вьюга».

Для юной томички больше всего с Новый годом ассоциируется «Зима в Сердце» исполнительницы Моя Мишель.

Для Натальи из Томска также есть свое представление о новогоднем настроении. Так девушка включает «Shake Up Christmas» исполнителя Train.

Не обошлось и без открытий в песнях, которые жители города считают новогодними. «Снег идет» Глюк'oZы, «Зима» Эдуарда Хиля, а также песня «Кабы не было зимы», которые многие помнят из мультфильма «Простоквашино».

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