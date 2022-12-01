Томичи могут пользоваться домашним Интернетом по мобильному тарифу

Смотреть дома кино, телевизор, говорить по телефону и выходить в Интернет абоненты Tele2 из Томска теперь могут в рамках привычного тарифа, которым пользуются. Фото: Предоставлено Tele2

Томские клиенты Tele2 могут добавить к тарифу, которым пользуются, домашний Интернет и цифровое ТВ. Оставить заявку на подключение можно в салонах связи, на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2», сообщили в компании.

Отмечается: возможность подключить к мобильному тарифу цифровое телевидение и домашний Интернет – новый проект Tele2 совместно с компанией «Ростелеком». Он пока действует в Москве и 60 регионах страны, однако до конца года оператор планирует запустить услугу на всей территории присутствия.

- Клиентам в рамках одного предложения доступны мобильная связь, домашний Интернет, цифровое телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Платить можно один раз в месяц сразу за все услуги. Способ оплаты тоже не меняется. Стоимость зависит от региона и скорости передачи данных, - в частности, рассказали специалисты компании-оператора мобильной связи.

Они уточнили, что оформить заявку на подключение можно в салонах связи, мобильном приложении или на сайте Tele2. Клиенту лишь необходимо проверить наличие технической возможности подключения по своему адресу (на сайте), выбрать скорость передачи данных, а также удобное время установки оборудования.

В компании добавили: если абоненту потребуется роутер, он может приобрести его за полную стоимость или в рассрочку.