Сыпалась шерсть и была истощена: собаке с добрыми глазами из Томска ищут хозяев

Собаке из Томска нужны хозяева. Фото: Предоставлено героем

Издание «АиФ-Томск» сообщает, что в редакцию обратились волонтеры Дог Хауса с просьбой найти хозяина для собаки с добрыми глазами, но нелегкой судьбой. Вегу нашли на автомобильной трассе, она была истощена и с нее сыпалась шерсть.

«Нужно найти новых хозяев. В приют на мороз Веге сейчас нельзя. Вега - идеальная собака для квартирного содержания, дружелюбная и очень ориентирована на человека. Ей нужна любовь и забота после того, как познала голодную жизнь на улице», - рассказала зооволонтер Наталья Севостьянова.

Когда волонтеры нашли Вегу на улице, то сразу же отвезли к ветеринару. На приеме выяснилось, что неприятности у собаки не закончились - у нее обнаружили саркому мягких тканей. Сейчас неравнодушные зоозащитники собирают деньги на операцию по удалению опухоли.

Специалисты отмечают, что любвеобильной Веге примерно 10 лет и ей жизненно необходим теплый дом и такой же прием у новых хозяев. В приюте животное не сможет существовать, так как организм слишком слаб. Жители Томска могут помочь с пристройкой питомца по ссылке.

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