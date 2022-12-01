В Томске в первый день декабря будет -22 и без осадков. Фото: Владислав Пирогов

В Томске в четверг, 1 декабря, дневная температура ожидается в районе -20...-22 °C, преимущественно без осадков, сообщает гидрометеоцентр региона.

В Томской области температура днем будет -19...-24 °C, местами -20...-25 °C.

Ветер на всей территории области переменный, 2-7 м/с. На дорогах местами образуется гололедица.

В Томске продолжает действовать прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях, риск накопления вредных примесей в атмосфере сохранится до 15.00 пятницы, 2 ноября.

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