В Томске появился новый городской штаб по вопросам обеспечения теплом

Глава штаба будет следить за температурным режимом и предоставлять отчеты. Фото: Наталья Качановская/Кирилл Колемасов

В Томске в первый день зимы, 1 декабря, организовали штаб по обеспечению теплом. Новое отделение будет заниматься всеми вопросами, вязанными с теплоснабжением в городе.

«Глава штаба ежедневно должен предоставлять градоначальнику доклады о температурном режиме в учреждениях и жилом фонде города, а также в ручном режиме взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями для решения возникающих проблем», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на контроле будут жилой фонд и объекты социальной сферы города. Будут обсуждаться и решать вопросы с низкой температурой внутри помещения и прочие вопросы, связанные с качеством теплоснабжения в зимнее время в Томске.

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