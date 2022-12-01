На проспекте Ленина в Томске может появиться остановка «Микрорайон Радонежский»

Такое название предлагает комиссия по топонимике Фото: Ксения Высотина

В Томске на проспекте Ленина, где проходит пересечение с улицей Трудовая, на новой остановке может появиться название «Мкр. Радонежский». С таким предложением выступила комиссия по топонимике. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

«Так, единогласно новую автобусную остановку предложено назвать «мкр. Радонежский», так как она располагается близко к одноименному микрорайону. Предложение комиссии будет вынесено на обсуждение в Думу Томска», - говорится в сообщении.

Пресс-служба также уточняет, что новый остановочный комплекс на указанном адресе появился благодаря неравнодушным гражданам, по просьбам которых эта идея была реализована властями города.

На сегодняшний день на месте остановки уже есть каркас, скоро будет обустроен специальный карман для автобусов. Городской транспорт будет заезжать на новый пункт остановки после внесения его в реестр и одобрения городскими депутатами.

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