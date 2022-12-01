Летевший в Томскую область вертолет экстренно приземлился в Омской области

Сегодня пассажиры отправятся обратно в Тару. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вертолет с новосибирскими вахтовиками, летевший из города Тара в Омской области в поселок Пионерный Томской области, вынужденно сел возле села Киксы сегодня, 1 декабря. 21 пассажир и 3 члена экипажа не пострадали.

Глава Васисского сельского поселения Апенькин Алексей рассказал Сиб.фм, что пассажиры отказались греться в местной школе и согласились выпить чай. Сегодня они отправятся обратно в Тару.

В межрегиональном СУ СК на транспорте рассказали журналистам, что идет доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ведомстве сообщили, что судно не пострадало.

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