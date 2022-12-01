Финал марафона томского кино пройдет в ТПУ в декабре

Фото: Cast production.

11 декабря в международном центре ТПУ пройдет финал марафона томского кино, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Организаторами выступили детский технопарк «Кванториум» ТПУ и киностудия «Cast production».

«В финале покажут самые известные картины томских режиссеров и продюсеров, а также эксклюзивные новинки 2022 и 2023 года», - говорится в сообщении.

Зрители смогут увидеть фильм томского режиссера о русском американце, который развивает культуру фермерства в России Джастасе Уолкере, фильм о роли матери в жизни человека «Первый звук» режиссера Александры Пресняковой и другие.

В финале пройдет эксклюзивный показ 2 серий сериала «Соцсети», который снимался в Томске. Главные роли в нем исполнили Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Владимир Селиванов, Сергей Походаев, Иван Мулин и Эльдар Калимулин. Необходима предварительная регистрация хотя бы на один фильм.

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