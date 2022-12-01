В Томске с 1 декабря пройдет выставка 100 лучших фотографий региона

Выставка будет работать до 8 января 2023 года. Фото: АТО

Пресс-служба региональной администрации сообщает, что в Томске с 1 декабря стартует выставка 100 лучших фотокартин о регионе, которая пройдет в Художественном музее города. Выставка организована в рамках конкурса «Призма». Посмотреть на экспонаты можно будет до 8 января 2023 года включительно.

«Заявки на участие в конкурсе этого года подали 116 фотографов Томской области – профессионалы и любители. Жюри отсмотрело более 1000 фотографий. В экспозицию вошли 100 лучших работ 28-ми фотохудожников – победителей по пяти номинациям: «Уличная фотография», «Пейзаж и дикая природа», «Портрет», «Культурное наследие» и «Фотопроект», - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены лучшие работы конкурса, в которых гости смогут увидеть красоты Томской области, людей и архитектуру. Каждая фото-работа - это уникальное творческое видение и подход.

Уже сегодня, 1 декабря, в 17.00 часов в Томском областном художественном музее на пер. Нахановича, 3 пройдет торжественное открытие V областной выставки-конкурса художественной фотографии «Призма» и награждение победителей.

Возрастное ограничение мероприятия 16+.

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