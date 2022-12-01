Дед Мороз пришел в дом: томичка назвала секрет, как сэкономить деньги на аниматоре

Фото: Наталья Качановская/Анна Ковалева

До Нового года осталось ровно 30 дней. Жители Томской области уже приступили к закупке подарков и подготовке дома к празднику. Корреспондент «МК в Томске» поговорил с жительницей города и выяснил, как сэкономить на аниматоре в костюме Деда Мороза и добавить в празднование дух загадочности. Для начала понадобится мука или сода.

«Мне самой было интересно увидеть реакцию детей, они еще совсем маленькие были. Ночью, когда они спали, мы с мужем нарезали бумажные следы как от валенок, расположили их по ходу условного передвижения Деда Мороза и посыпали вокруг белым», - вспоминает женщина.

Изначально женщина переживала, что дети быстро заметят подвох и захотят вживую увидеть Мороза, но чувство игры и интриги, наоборот, вызвали в детях больший интерес.

«Я предполагала, что дети могут расстроиться из-за того, что не увидели лично Деда Мороза. Наоборот – было ощущение сказочности. Приходил, да и еще и наследил по-зимнему. Витя и Настя были в восторге и даже не давали сначала вымести импровизированный снег. Хотя все чудо - это всего лишь немного муки или соды», - рассказывает Ирина.

Кроме того, импровизированные следы не обязательно размещать возле входа в квартиру или на балконе. Ирина рекомендует фантазировать и добавлять их в любую часть квартиры.

«Можно вообще включить фантазию и разместить волшебные следы где угодно. Например, начало цепочки следов может появляться как бы из ниоткуда. Ну или со шкафа как-нибудь, как будто Дед Мороз прилетел сверху. Это же сказка, даже взрослым интересно фантазировать», - сказала Ирина.

Женщина также заметила, что дух сказочности позволил детям сохранить веру в главный символ Нового года. Томичка уверена, что живой человек-аниматор, переодетый в Деда Мороза, быстро бы надоел, и дети перестали бы верить в чудо.

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