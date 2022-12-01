В Томской области начала работу Почта Деда Мороза

Отправить письмо можно и его коллегам из других регионов. Фото: Макеев Иван/Ксения Высотина.

В отделениях Почты России по Томской области появились ящики для писем Деду Морозу, сообщает пресс-служба организации. Их повесили в центральных отделениях в Томске, Северске, Колпашеве, Стрежевом, в селе Молчаново и поселке Белый Яр.

«Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза»», - говорится в сообщении.

Отправить письмо можно и его коллегам из других регионов. Молодым отправителям, в случае возникновения трудностей, помогут в заполнении послания сотрудники почты.

В 2021 году из Томской области в адрес главного волшебника страны отправилось 7 500 писем от детей и взрослых.

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