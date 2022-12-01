Уроженец Томска вошел в число кандидатов на пост главы МИД Республики Беларусь

Фото сверху — Валентин Рыбаков; фото снизу — Владимир Макей. Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Внезапная смерть Владимира Макея 26 ноября оставила Министерство иностранных дел Республики Беларусь без главы. Среди претендентов на пост главы МИД информагентства называют родившегося в Томске Валентина Рыбакова, в настоящее время постоянного представителя РБ при Организации Объединенных Наций.

Валентин Рыбаков родился в 1958 году в Томске. Окончил школу с золотой медалью, затем с семьей переехал в Минск, где с отличием окончил переводческий факультет Минского государственного пединститута по специальности «Английский и французский языки».

Карьеру в дипломатической службе Рыбаков начал в 1993 году. В 1999-2001 гг. получил первый серьезный пост — начальника управления международной безопасности и контроля над вооружениями. Впоследствии работал при представительстве Республики Беларусь при ООН, в белорусском посольстве в США, затем помощником Президента РБ.

В 2013-2017 гг. занимал должность заместителя министра иностранных дел, с сентября 2017 года — постоянный представитель Республики Беларусь при ООН.

Помимо Рыбакова, среди вероятных преемников Макея в СМИ также называют имена Максима Рыженкова, первого заместителя главы Администрации Республики Беларусь, и Сергея Алейника, заместителя министра иностранных дел РБ.

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