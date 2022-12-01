Темпы строительства упали вдвое в 2022 году в Томской области

В случае исчезновения льготной ипотеки специалист не видит перспектив для застройщиков увеличивать темпы строительства жилья в будущем. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томской области объемы ввода жилья упали почти вдвое, рассказал председатель Правления Томского регионального отделения Российского общества Дмитрий Хлопцов на круглом столе, посвященному предварительным итогам Ипотеки-2022.

По данным эксперта, по сравнению с 2020 годом, где объем ввода жилья составить 477 тысяч кв.м., за 3 квартала 2022 года сдано только 277 800 кв.м. Доля ввода индивидуального жилищного строительства за III квартал 2022 года - 78,3%.

Причинами спада Хлопцов назвал изменения законодательства в сфере строительства, удорожание строительства и стройматериалов и увеличение доли ИЖС.

«Был какой-то прирост, конечно, в 2020 и 2021 году, потому что объемы выдачи ипотеки пошли колоссальные, сподвигнула льготная ипотека. А ощутимого роста строительства не было, чтобы в ответ на этот прирост строили бы гораздо больше», - отметил эксперт.

Спикер также отметил, что в случае исчезновения льготной ипотеки он не видит перспектив для застройщика увеличивать темпы строительства жилья в будущем.

Читайте также: В ноябре в Томске подешевело жилье на первичном рынке

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.