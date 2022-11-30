В ноябре в Томске подешевело жилье на первичном рынке

Томск вошел в число 22 центральных городов России, где также было зафиксировано падение стоимости жилья. Фото: Веленгурин Михаил/Колемасов Кирилл.

В ноябре в Томске на 5% снизилась стоимость жилья, рассказал председатель Правления Томского регионального отделения Российского общества Дмитрий Хлопцов на круглом столе, посвященному предварительным итогам Ипотеки-2022.

«В начале года средневзвешенная цена была 81 650 рублей / кв.м. За 3 месяца она выросла на 5,4% до 86 045 руб/кв.м. В сентябре цена существенно выросла и составляла 88 364 руб/кв.м. И мы видим на первое ноября, что стоимость составила 84 750 руб кв.м», - рассказал Хлопцов.

Эксперт отметил, что Томск вошел в число 22 центральных городов России, где также было зафиксировано падение стоимости жилья. В некоторых регионах он составил 15%, 20 и где-то даже 30%.

«В течение года цена росла, но мы видим, что произошло снижение спроса и вслед снижение цены», - отметил эксперт.

Эксперт также отметил количество предложений на рынке жилья за несколько лет. Данные взяты за сентябрь 2019-2022 годов. В 2019 на рынке было 4 695 предложений, в 2020 – 3 421, 2021 – 2 856 и 2022 – 3095.