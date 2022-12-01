У обвиняемого обнаружили несколько единиц нарезного огнестрельного оружия, которые он хранил в заимке. Фото: Жданов Анатолий/Ахмадуллин Дмитрий.

39-летнего мужчину из Томской области будут судить за двойное убийство, прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства. Его обвиняют в совершении преступлений по «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Как считает следствие, в сентябре 2021 года обвиняемый находился на территории автобазы в пос. Пионерский Каргасокского района, он являлся ее управляющим. Его знакомый из Стрежевого приехал к нему, чтобы решить проблему, связанную с реализацией металлалома, но в ходе возникшей ссоры мужчина выстрелил в спину гостя.

«От полученных ранений 36-летний потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник вывез труп к реке Васюган и, привязав к нему металлические предметы, скинул в русло с моста», - говорится в сообщении.

Автомобиль убитого мужчина распилил и утопил, а также пытался удалить видеозаписи с камер наружного наблюдения на базе и скрыться от правоохранительных органов, но не преуспел в этом.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина причастен к еще одному убийству, совершенному в 2015 году. В мае он попросил двух проплывающих мимо местных жителей отбуксировать его лодку, у которой возникли проблемы с мотором. В процессе буксировки у обвиняемого возник конфликт с одним из рыбаков, и он выстрелил ему в голову.

«По прибытию к месту лодку погибшего, предварительно прострелив, он пустил по течению, а также выкинул в воду принадлежащее ее владельцу гладкоствольное охотничье ружье. Второго рыбака – пожилого мужчину обвиняемый, наставив на него карабин, пообещал убить, если последний сообщит кому-либо о случившемся», - сообщили в ведомстве.

Вдобавок, у обвиняемого обнаружили несколько единиц нарезного огнестрельного оружия, которые он хранил в заимке.

Уголовное дело направлено в Томский областной суд.

Читайте также: Студента из томского ВУЗа осудили на 4 года за незаконный оборот наркотиков

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.