Студента из томского ВУЗа осудили на 4 года за незаконный оборот наркотиков

Виновным оказался 19-летний местный житель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Томской области сообщает о вынесении обвинительного заключения в отношении 19-летнего юноши из Томска, который являясь студентом высшего учебного заведения, занимался незаконным оборотом наркотиков.

«В мае 2022 года молодой человек договорился о совместном сбыте наркотических средств с неустановленным лицом. Согласно распределенным ролям после получения координат местонахождения наркотических средств он должен был реализовывать их наркопотребителям посредством сети "Интернет"», - говорится в сообщении.

В момент, когда молодой человек доставал из тайника наркотическое средство, вес которого составил 25 грамм, его задержали томские полицейские.

Теперь виновному грозит наказание в виде четырех лет в исправительной колонии строгого режима.

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