В Томской области с каждым годом регистрируют все меньше новых случаев ВИЧ. Фото: Олег Укладов / Юлия Пыхалова

Количество новых случаев выявления ВИЧ-положительных людей в Томской области снижается с 2014 года, данные на 2022-й также обещают снижение, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона в своем Telegram-канале.

По информации департамента, за первые 10 месяцев 2022 года в Томской области выявили 779 человек с ВИЧ. В 2021 году было зарегистрировано 948 новых случаев — почти вдвое меньше, чем восемь лет назад, в 2014 году (1 733 случая).

сего на учете в центре по профилактике СПИДа в Томске стоит 10 531 человек. Девять из десяти ВИЧ-инфицированных в Томской области обеспечены антиретровирусной терапией.

«Благодаря терапии продолжительность жизни большинства людей с ВИЧ не отличается от продолжительности жизни людей, у которых нет вируса иммунодефицита. Кроме того, терапия значительно снижает риск передачи ВИЧ другим людям», — сообщил главврач центра «АнтиСПИД» Александр Чернов.

Томская область в 2022 году получила антиретровирусных препаратов на 369 млн рублей.

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