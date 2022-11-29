Для жителей Томска организовали пункты анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томска могут сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ. Его можно пройти с 29 ноября по 9 декабря, сообщает пресс-служба областной администрации.

"С 29 ноября по 9 декабря специалисты областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями будут проводить экспресс-тестирование на ВИЧ для всех желающих в низкопороговом центре «Наша клиника» благотворительного фонда «Томск-АнтиСПИД» (ул. Нахимова, 3, стр. 7). Также с 29 ноября по 2 декабря томичи смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в благотворительном фонде «Сибирь-СПИД-Помощь» (пер. Дербышевский, 30)", - гвоорится в сообщении.

В администрации Томской области рассказали, что данное тестирование приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно проходит 1 декабря.

Уточняется, что экспресс-тестирование займет всего лишь 15 минут. За это время специалисты расскажут о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски.

Помимо этого, эксперты цента АнтиСПИД проведут тестирование для учащихся и сотрудников томских образовательных учреждений.

"30 ноября тестирование пройдет в профилактории ТПУ (ул. Усова, 13), 1 декабря протестироваться смогут студенты и сотрудники СибГМУ (ул. Учебная, 37) и учащиеся томского индустриального техникума (ул. Беленца, 11). Медики проведут с учащимися лекции и беседы о профилактике ВИЧ-инфекции, в формате настольной игры «С.В.И.П.Е.Р» расскажут о путях передачи заболевания, развеют мифы о вирусе, покажут безопасную модель поведения с человеком с ВИЧ-положительным статусом", - говорится в сообщении.

За 10 месяцев 2022 года в Томской области прошли тест на ВИЧ почти 250 тысяч местных жителей. Это на 10 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 35 тысяч больше, чем в 2020 году.