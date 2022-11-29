У жителя Томской области конфисковали машину за вождение в нетрезвом виде. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кривошеинском районе Томской области зарегистрировали новый случай конфискации машины у нетрезвого водителя, который был задержан сотрудниками ДПС повторно, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Напомним, летом 2022 года ответственность за вождение в нетрезвом виде а также без прав была ужесточена: теперь одной из мер воздействия на нарушителя может стать конфискация транспортного средства.

сообщалось об аналогичном случае в городе Стрежевом, где у нарушителя изъяли автомобиль Nissan.

«В августе 2022 года сельский житель, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не сделал для себя должных выводов и вновь после употребления спиртного в компании знакомых сел за руль автомобиля и отправился домой», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Кривошеинский районный суд приговорил 39-летнего сельчанина к 250 часам обязательных работ и лишил его водительских прав на два года, а также конфисковал «Оку» ВАЗ-111130, которой он управлял в состоянии алкогольного опьянения. Приговор вступил в законную силу.

Читайте также: В Томской области женщина без прав на ВАЗе сбила пешехода и скрылась

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.