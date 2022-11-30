Томичи рассказали за кого будут болеть на матче Польши и Аргентины

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Томска рассказали за кого будут болеть на матче Польши и Аргентины. Он пройдет завтра, 1 декабря.

Футбольный болельщик из Томска Дмитрий заявил, что матч будет смотреть обязательно. Мужчина собирается поспать ранним вечером, чтобы к 2 часам ночи по томскому времени свежим и отдохнувшим наблюдать за происходящим на футбольном поле.

«На работе честно предупредил начальство, что приду после 11, будут смотреть важный матч. Считаю, что эту игру логично рассматривать как персональное противостояние лидеров команд — Левандовски и Месси. За четыре матча на мундиале они забили уже три мяча на двоих», - напомнил Дмитрий.

Еще один болельщик Виктор заявил, что однозначно будет болеть за сборную Аргентины и ее капитана.

«Ребята, давайте будем честными. Сборная Аргентины даже без Месси – это круто. А сборная Польши хороша только вместе с Левандовски», - добавил Виктор.

Стартовый свисток матча Польша - Аргентина прозвучит 30 ноября в 22:00 мск.