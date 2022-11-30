В Томске за четыре года цены на недвижимость выросли в 1,8 раза

Такого повышение не было за последние 20 лет. Фото: Алёна ГОЛЕВА

За последние четыре года рост цен на жилье в Томске составил 78,6%. Такого повышения не было за последние 20 лет. Люди стали больше вкладывать деньги в недвижимость. Об этом рассказал председатель Правления Томского регионального отделения Российского общества Дмитрий Хлопцов на круглом столе, посвященному предварительным итогам ипотеки в 2022 году.

«Такого роста цен не было за последние 20 лет. В сумме не было такого, как за последние 4 года. Конечно, при инфляции в 26% за этот же период, мы видим, что цены на недвижимость за 4 года выросли в три раза выше, чем инфляция. И это не могло не отразиться на том, что люди естественно стали вкладывать в недвижимость», - сообщил Хлопцов.

Как рассказал эксперт, цена за кв.м поднималась постепенно. Данные собирались каждый сентябрь. В 2019 году на первичном рынке кв/м стоил 56,1 тысяч рублей, на вторичном 55,8 тысяч рублей. В 2020 году стоимость составила 65/60,3 тысяч рублей. В 2021 году она поднялась до 77,4/80,46 тысяч. И в 2022 году составила 96,2/104,3 тысяч рублей

Хлопцов отметил, что и во время снижения процентной ставки во время пандемии и при росте ее в 2021-22 годах, «люди не видят альтернатив жилой недвижимости как средству сохранения капитала.

«Лучше взять по повышенной ставке, либо вложить миллион или два, которые люди перекинули с валюты, с оставшихся обесцененных акций в то, что можно пощупать. Люди скупают недвижимость, потому что просто деньги некуда вкладывать», - рассказал эксперт.

На встрече было также отметили, что рост цен на жилье наблюдался как при снижении ипотечной ставки, так и при ее росте.

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