С 1 декабря томичи начнут больше платить за ЖКУ и смогут устанавливать хаммамы в квартирах. Фото: Алёна Голева / Валерий Звонарёв

В ряде российских законодательных норм с 1 декабря наступят важные изменения, которые в той или иной степени затронут жизнь томичей. Портал «МК в Томске» разобрался, о каких правовых новшествах следует знать в первую очередь.

Тарифы на ЖКУ повысят

С 1 декабря ценник на коммунальные услуги поднимется, но не более чем на 9%. По информации Минэкономразвития, повышение затронет тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз твердых коммунальных отходов.

Индексация тарифов обычно происходит ежегодно 1 июля, однако в этом году ее перенесли на семь месяцев раньше. Затраты россиянам частично компенсируют тем, что после 1 декабря тарифы поднимут только 1 июля 2024 года.

Бумажный полис ОМС больше не понадобится

Поликлиники и больницы с 1 декабря начнут получать данные об обязательном медицинском страховании из единой базы, и ношение бумажного полиса ОМС станет необязательным. Данные из единого реестра застрахованных лиц можно получить в виде штрих-кода и хранить в смартфоне.

Власти обяжут вести странички в соцсетях

Все государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации теперь обязаны вести официальные страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Таким образом предполагается донести простым гражданам информацию о деятельности тех или иных органов власти в доступной форме.

Мобилизованных и их семьи освободят от НДФЛ за полученное в дар имущество

Мера распространяется также на служащих по контракту и добровольцев. Налогом не будет облагаться как получение, так и передача имущества.

Уточнят законодательство об иноагентах

Различную законодательную деятельность в сфере законов об иностранных агентов, которая ведется уже около 10 лет, с 1 декабря объединят в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Из важных изменений — теперь иноагентами могут признавать организации независимо от организационно-правовой формы, а физических лиц — независимо от гражданства, а также введено новое понятие физлица, аффилированного с иноагентами.

Разрешат устанавливать в квартирах хаммамы. Бани и сауны по-прежнему нельзя

Хаммам — это особая турецкая баня, которая отличается высоким куполообразным потолком: в квартирах такого эффекта добиваются при помощи арочного купола. Также с 1 декабря разрешат оборудовать в многоквартирных домах инфракрасные кабины (солярии).

Читайте также: Жители Томской области могут получить субсидию на ЖКУ при одном простом условии

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.