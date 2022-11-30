Зимний фестиваль "Хрустальный Томск" стартует со второй недели декабря

Фото: Владислав Пирогов

В 2022 году зимний фестиваль "Хрустальны Томск" стартует со второй недели декабря. В этот раз мастера не будут соревноваться между собой, сообщил журналисту "КП-Томск" представитель мэрии.

"Фестиваль будет, но не в форме конкурса. просто мастера сделают фигуры на Новособорной", - сообщили в администрации города.

Напомним, что фестиваль «Хрустальный Томск» вошел в ТОП-10 самых лучших зимних мероприятий России, к такому выводу пришли аналитики агентства ТурСтат. Рейтинг фестивалей зимы составлен по данным популярности событий у туристов.

В прошлом году в фестивале «Хрустальный Томск» победила «Небесная кобылица» ледовых скульпторов из Якутии. На данный момент пока что неизвестно, из каких регионов приедут мастера.

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